«Храброво» вошёл в рейтинг самых удобных аэропортов России

Калининградский аэропорт «Храброво» вошёл в рейтинг самых удобных аэропортов в России, разместившись на 14-м месте. Воздушная гавань набрала 35,9 балла. Об этом сообщает «Forbes».

Показатели работы аэропортов анализировали и оценивали по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп. В группе «Маршрутная сеть» оценивались количество летающих в аэропорт авиакомпаний (максимум 5 баллов) и количество направлений маршрутной сети (5 баллов).

В группу «Сервис в аэропорту» включили оценки за площадь терминала (5 баллов), коэффициент его загруженности (5 баллов), оснащенность стойками регистрации, телетрапами, бизнес-залами, а также количество кресел в общей зоне и ее площадь (10 баллов). Кроме того, учитывались количество, разнообразие и средняя площадь точек торговли (10 баллов) и количество и разнообразие точек общепита, минимальная стоимость кофе и воды (10 баллов), инвестиции, сделанные в инфраструктуру аэропортов и дату последней модернизации (5 баллов); наличие бесплатного Wi-Fi (3 балла), отзывы в сервисах «Яндекс Карты» и 2ГИС (10 баллов). При расчете параметров также учитывали пассажиропоток аэропортов.

В группе «Ожидание багажа» оценивали количество багажных каруселей (2,5 балла) и время ожидания багажа по прилете (2,5 балла). Для группы «Транспортная доступность» подсчитывали среднее время поездки из центра города в аэропорт (2,5 балла), ее среднюю стоимость (2,5 балла) и время, которое посетитель потратит, чтобы добраться до воздушной гавани на разных видах общественного транспорта (10 баллов).

Маршрутную сеть «Храброво» оценили в 1,3 балла, сервис — в 25,3 балла, ожидание багажа — в 1,5, а транспортную доступность — в 7,7. Пассажиропоток аэропорта в 2024 году составил 4,8 млн.

В топ-10 самых комфортных аэропортов вошли «Шереметьево» (Москва; 50,7 балла), «Домодедово» (Москва; 50,2), «Новый Уренгой» (47,1), «Внуково» (Москва; 43,8), «Гагарин» (Саратов; 43), «Чкалов» (Нижний Новгород; 41,6), «Кольцово» (Екатеринбург; 40,6), «Красноярск» (40), «Хомутово» (Южно-Сахалинск; 39,9) и «Пулково» (Санкт-Петербург; 39,4).