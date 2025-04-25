От 4 тысяч за сутки: в онкоцентре открыли гостиницу для иногородних

От 4 тысяч за сутки: в онкоцентре открыли гостиницу для иногородних
Фото: сайт онкоцентра Калининградской области
Все новости по теме: Онкоцентр

В онкоцентре Калининградской области открылась гостиница для иногородних пациентов и их сопровождающих. Как сообщается в сообществе медучреждения «ВКонтакте», она состоит из 24 номеров. На сайте учреждения указано, что сутки проживания стоят от 4 до 6 тыс. руб.

«Гостиница была предусмотрена проектом, как в любом современном медицинском учреждении такого уровня. Ее открытие не стояло для нас в первоочередных задачах, так как мы стараемся, прежде всего, отстроить маршрутизацию местных пациентов», — цитирует паблик и.о. главного врача онкоцентра Степана Миракяна. По его словам, в учреждение поступают запросы от жителей области, которые сопровождают своих родных на лечение и «которым удобнее было бы остановиться на территории онкоцентра, чем снимать жилье в городе и приезжать в п. Родники».

«Также есть запрос от наших иногородних коллег, которые принимают участие в медицинских конференциях на территории онкоцентра. Все полученные от гостиницы средства будут направлены на развитие нашего учреждения», — сообщил Миракян.

Забронировать номер можно на сайте онкоцентра. В гостинице есть двух- и четырехместные номера с санузлами, номера для маломобильных граждан. Помещения оборудованы телевизором и холодильником. Также в гостинице есть хозяйственная комната и буфетная зона с микроволновкой и чайником.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter