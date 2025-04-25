От 4 тысяч за сутки: в онкоцентре открыли гостиницу для иногородних

В онкоцентре Калининградской области открылась гостиница для иногородних пациентов и их сопровождающих. Как сообщается в сообществе медучреждения «ВКонтакте», она состоит из 24 номеров. На сайте учреждения указано, что сутки проживания стоят от 4 до 6 тыс. руб.

«Гостиница была предусмотрена проектом, как в любом современном медицинском учреждении такого уровня. Ее открытие не стояло для нас в первоочередных задачах, так как мы стараемся, прежде всего, отстроить маршрутизацию местных пациентов», — цитирует паблик и.о. главного врача онкоцентра Степана Миракяна. По его словам, в учреждение поступают запросы от жителей области, которые сопровождают своих родных на лечение и «которым удобнее было бы остановиться на территории онкоцентра, чем снимать жилье в городе и приезжать в п. Родники».

«Также есть запрос от наших иногородних коллег, которые принимают участие в медицинских конференциях на территории онкоцентра. Все полученные от гостиницы средства будут направлены на развитие нашего учреждения», — сообщил Миракян.

Забронировать номер можно на сайте онкоцентра. В гостинице есть двух- и четырехместные номера с санузлами, номера для маломобильных граждан. Помещения оборудованы телевизором и холодильником. Также в гостинице есть хозяйственная комната и буфетная зона с микроволновкой и чайником.