Россиян ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные

Россиян ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные
Фото: Минтруд РФ
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В связи с майскими праздниками россиян ждут короткие рабочие недели и длинные выходные, сообщил Минтруд РФ в своём телеграм-канале.

«Уже на следующей неделе нас ждут майские выходные. В этом году отдыхать будем дважды по четыре дня — по случаю Праздника Весны и Труда и Дня Победы», — говорится в сообщении. Таким образом, в конце апреля и начале мая в России будут трехдневные рабочие недели: с 28 по 30 апреля и с 5 по 7 мая.

Также в Минтруде напомнили о других праздниках, которые отмечаются в мае:

7 мая — День радио, праздник работников всех отраслей связи

19 мая — День фармацевтического работника

21 мая — День полярника

25 мая — День химика

26 мая — День российского предпринимательства

27 мая — Общероссийский День библиотек

28 мая — День пограничника

29 мая — День военного автомобилиста

31 мая — День Российской адвокатуры



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