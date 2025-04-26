Погода в Калининградской области 26 апреля

Погода в Калининградской области 26 апреля
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Днём в субботу, 26 апреля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +10°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 769 мм ртутного столба.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,2°C, днём поднимется до +11,4°C, а вечером опустится до +7,4°C. На протяжении всего дня прогнозируется северный ветер. Влажность — на уровне 45–89%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о холоде и заморозках.

«Днем +8...+12°C, в Калининграде и на западе — ясно/малооблачно, на востоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 769 до 773 мм рт. ст. К обеду на севере и востоке области появится конвективная кучевая облачность, из которой местами даже могут пролететь символичечкие осадки в виде крупы! В общем, одеваемся потеплее», — добавляют синоптики-любители.

Как отмечает «Метеонова», в Калининградской области наблюдается цветение березы и клена. В субботу из-за малооблачной погоды утром и днем пыление усилится.

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