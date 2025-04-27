Погода в Калининградской области 27 апреля

Днём в воскресенье, 27 апреля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, осадки не прогнозируются. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 772 мм, ветер северный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +9°C, на востоке области — +13°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +2°C, а на востоке — -2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +0,9°C, днём +10,7°C, вечером +6,9°C. Влажность составит до 73%, давление — 773 мм рт. ст.