Погода в Калининградской области 27 апреля

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Днём в воскресенье, 27 апреля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, осадки не прогнозируются. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 772 мм, ветер северный, 2 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +9°C, на востоке области — +13°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до +2°C, а на востоке — -2°C. 

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье пасмурно. Температура утром +0,9°C, днём +10,7°C, вечером +6,9°C. Влажность составит до 73%, давление — 773 мм рт. ст.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что в воскресенье «днём +8...+12°C, ясно/малооблачно и без осадков. Ветер переменный (преимущественно северный/северо-восточный), слабый (1-4 м/с).Атмосферное давление будет понижаться с 773 до 771 мм.рт.ст.».

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