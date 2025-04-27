На юго-западе Литвы объявили стихийное бедствие из-за насекомых

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На юго-западе Литвы объявили стихийное бедствие из-за насекомых. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва» в своём телеграм-канале.

Бедствие объявили в муниципалитете Казлу-Руда, который находится в 60 км от границы с Калининградской областью. Там зарегистрировали повреждения леса короедом-типографом. В 2024 году стихийное бедствие по этой причине объявлялось в Казлу-Рудском, Шальчининкайском, Вильнюсском, Рокишкском и Тракайском районах. Там действовали специальные меры по охране и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Объем древостоев, которые погибают из-за нашествия этого насекомого, на территории муниципалитета достигает 25 тыс. куб. м. В ловушках для короедов-типографов насчитывается более 5 тыс. насекомых», — говорится в сообщении.

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