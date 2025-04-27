Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через кабинеты Wildberries

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Мошенники пытались украсть крупную сумму денег через личные кабинеты пользователей маркетплейса Wildberries. Об этом сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём телеграм-канале.

Попытки входа в кабинеты граждан с устройств, зараженных вредоносным программным обеспечением, зафиксировала служба безопасности компании Wildberries и Russ. По сообщениям УБК МВД РФ, мошенники отправляли пользователям через мессенджеры файлы, замаскированные под архив с фото. Файлы злоумышленники подписывали «Посмотри, это ты на фото?». После скачивания архива мошенники получали доступ кличным кабинетам через заражённые устройства и приобретали товары на маркетплейсе.

«Благодаря двухуровневой системе защиты, использующей ИИ, были выявлены отличия в поведении взломанного устройства и реального пользователя. Как результат, 99,9% покупок, сделанных мошенниками, были деактивированы, а попытки украсть более 15 млн рублей — пресечены», — сообщила Киберполиция. УБК МВД России призвало граждан не скачивать файлы из непроверенных источников и пользоваться надёжными антивирусными приложениями.

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