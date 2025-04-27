Минпросвещения назвало даты антитеррористических учений в школах в 2025 году

Всероссийские антитеррористические учения в школах, колледжах и летних лагерях в 2025 году пройдут 29-30 апреля. Об этом сообщил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев в ходе заседания президиума Совета законодателей РФ, его слова приводит ТАСС.

«Нами совместно с МЧС, МВД, Росгвардией запланировано проведение 29-30 апреля всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории как образовательных организаций, так и, прежде всего, организаций летнего отдыха и оздоровления. Важнейшее мероприятие, которое объединит всю страну», — заявил Бугаев.

Отмечается также, что ранее директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России Лариса Фальковская сообщала, что в 2024 году в учениях участвовали свыше 90% педагогических работников и обучающихся практически на 90% объектов.