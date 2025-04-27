В Калининград привезли частицу вечного огня с «Поклонной горы»

В Калининград привезли частицу вечного огня с мемориала «Поклонная гора». Обэтом сообщил аэропорт «Храброво» в своём телеграм-канале.

Зажженную лампу Дэви в регион доставил мотоклуб «Ночные волки» на рейсе авиакомпании «Аэрофлот». В аэропорту огонь встречали юнармейцы Романовской средней школы и участники мотоклуба. В День Победы им зажгут мемориал в Зеленоградском муниципальном округе.

«С сегодняшнего дня частица огня будет храниться в байкер-центре в Калининграде. 9 мая она будет доставлена нашей мотоколонной в поселок Русское Зеленоградского округа для торжественной церемонии зажжения на мемориальном комплексе, где огонь будет гореть вечно», — заявил член мотоклуба Алексей Ткачёв.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Храброво»