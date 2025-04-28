Погода в Калининградской области 28 апреля

Днём в понедельник, 28 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба, ветер юго-западный, 3 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +12°С, ночью +5°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +17°С, ночью заморозки до −2°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник будет ясно. Температура утром +8°С, днём и вечером +16°С. Атмосферное давление повышенное — 770 мм рт. ст. Влажность — 36%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём в Калининграде и области ожидается +14...+16°C, на побережье +10...+14°C, переменная облачность (преимущественно верхнего яруса), без осадков. Ветер юго-западный, умеренный (3–7 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 770 до 764 мм рт. ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.