Погода в Калининградской области 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, в Калининградской области ожидается прохладная и облачная погода без осадков. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +15°C (ночью температура опустится до +4°C). Ветер синоптики обещают западный, слабый, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 764 мм ртутного столба.

Прогноз на вторник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов региона.

Наиболее комфортной дневная температура должна быть в восточной части региона и вдоль границы с Литвой. Там будет около +16°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск на градус прохладнее, чем на востоке, а на побережье, судя по всему, на температуру выше +12°C рассчитывать не стоит.

Ночью всё будет традиционно наоборот: теплее всего — на побережье (до +9°C), а во всех муниципалитетах восточнее Гвардейска — до +5°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также передаёт на 29 апреля нежаркую облачную погоду с утренними прояснениями.

Утром температура в Калининграде будет в районе +11,2°C, днём она поднимется до +13,9°C, а вечером опустится до +7,6°C. В течение суток обещают влажность на уровне 61%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» единственные, кто не исключает во вторник небольшие дожди (вероятность их выше на востоке региона).

Днём, по их данным, в Калининграде будет +12...+14℃, а по области +13...+15℃, в прибрежной зоне +9...+12℃.

«Ветер ночью юго-западный 4-8 м/с (на побережье в порывах до 12-14 м/с), с утра до вечера западный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с, в порывах до 10-12 м/с). Атмосферное давление около 763 мм рт.ст.», — заключают специалисты.