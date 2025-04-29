В облминздраве рассказали о графике работы медорганизаций в праздники

В облминздраве рассказали о графике работы медорганизаций в праздники
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Областной минздрав опубликовал график работы медицинских организаций Калининградской области в праздничные дни. Информацию ведомство разместило в своём телеграм-канале.

Поликлинические отделения государственных медицинских организаций будут работать по следующему графику:

  • 30 апреля — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час;

  • 1, 4, 9 и 11 мая — выходные дни;

  • 2, 3, 8 и 10 мая будет осуществляться работа дежурной службы и службы неотложной помощи, с обеспечением необходимого количества дежурного персонала, работы отделений (кабинетов) неотложной помощи, лабораторий и рентгенкабинетов.

Центры амбулаторной онкологической помощи в Областной клинической больнице и Центральной городской клинической больнице будут работать 2 и 8 мая с 9:00 до 13:00.

Онкологический центр будет работать по графику:

  • 1, 3, 4, 9 и 10 мая — выходные дни;

  • 5, 6, 7 мая — рабочие дни;

  • 9 и 10 мая — выходные дни;

  • 2 и 8 мая прием онколога будет проходить с 9:00 до 12:00.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter