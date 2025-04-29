В облминздраве рассказали о графике работы медорганизаций в праздники

Областной минздрав опубликовал график работы медицинских организаций Калининградской области в праздничные дни. Информацию ведомство разместило в своём телеграм-канале.
Поликлинические отделения государственных медицинских организаций будут работать по следующему графику:
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30 апреля — предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час;
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1, 4, 9 и 11 мая — выходные дни;
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2, 3, 8 и 10 мая будет осуществляться работа дежурной службы и службы неотложной помощи, с обеспечением необходимого количества дежурного персонала, работы отделений (кабинетов) неотложной помощи, лабораторий и рентгенкабинетов.
Центры амбулаторной онкологической помощи в Областной клинической больнице и Центральной городской клинической больнице будут работать 2 и 8 мая с 9:00 до 13:00.
Онкологический центр будет работать по графику:
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1, 3, 4, 9 и 10 мая — выходные дни;
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5, 6, 7 мая — рабочие дни;
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9 и 10 мая — выходные дни;
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2 и 8 мая прием онколога будет проходить с 9:00 до 12:00.