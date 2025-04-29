Источники: Андрей Толмачёв готовится покинуть пост гендиректора Корпорации развития (дополнено)

Источники: Андрей Толмачёв готовится покинуть пост гендиректора Корпорации развития (дополнено)
Андрей Толмачёв. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Генеральный директор Корпорации развития Калининградской области готовится покинуть свой пост. Об этом «Новому Калининграду» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Один из них уверяет, что Толмачёв готовится к переезду в Москву.

В пресс-службе учреждения не подтвердили и не опровергли намерения руководителя. Не смогли прокомментировать ситуацию и в правительстве Калининградской области. Заместитель Толмачёва Наталья Масянова также не смогла подтвердить эту информацию и посоветовала обратиться к нему напрямую, однако связаться с ним редакции не удалось. Отметим, что с сайта КРКО фамилию Толмачёва пока не убирали.

Андрей Толмачёв пришёл на пост руководителя Корпорации развития Калининградской области в сентябре 2018 года, сменив Владимира Зарудного.

До этого он был главой администрации Светлогорска, а до работы в приморском муниципалитете — заместителем министра экономики Калининградской области.

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Позднее в пресс-службе Корпорации развития сообщили, что информация, озвученная источниками «Нового Калининграда», «не соответствует действительности». «Андрей Толмачёв продолжает работать в должности генерального директора АО „Корпорация развития Калининградской области“ и непосредственно выполняет обязанности, предписанные уставом организации», — заявили в пресс-службе.

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