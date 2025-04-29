В Калининграде планируют разведение двух мостов в районе Рыбной деревни. Информация об этом опубликована в телеграм-канале муниципальной газеты «Гражданин».

Мероприятия запланированы на ночь с 29 на 30 апреля в 23:00. Разводить будут мосты Юбилейный по улице Эпроновской и Высокий по улице Октябрьской. Это произойдёт после того, как последний трамвай уедет в депо.

«Наводку гидротехнических сооружений проведут утром в среду, до начала работы электротранспорта. Ориентировочное время — 05:00, сообщает МКУ „ГДСР“. Городские власти просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов передвижения», — написала газета.