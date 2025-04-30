Погода в Калининградской области 30 апреля

В среду, 30 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +16°С, ночью столбик термометра опустится до +3°С. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с с порывами до 13 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 76%. Температура воды: 6,5°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +12°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +7°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается переменная облачность. Утром температура воздуха достигнет отметки +10,5°С, днём потеплеет до +14,6°С, вечером похолодает до +10,9°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер днём западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днём +11...+16°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2 м.

«Утром уплотнится облачность, к обеду в Калининграде потеплеет до +13...+15°C, по востоку региона до комфортных +16...+18°C, на побережье прохладно: +9...+13°C. Утром и в первой половине дня ветер умеренный (4-8 м/с). Во второй половине дня по мере приближения холодного фронта ветер изменится с юго-западного на западный/северо-западный и усилится до 13-16 м/с в порывах, заметно похолодает после обеда. К вечеру небо должно проясниться, без осадков», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».