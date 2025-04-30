КППК изменила расписание «Ласточек» в Светлогорск из-за матча «Балтики» 3 мая

КППК изменила расписание последней «Ласточки» из Калининграда в Светлогорск из-за матча «Балтики» 3 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

График движения меняется только на один день. Это делается из-за матча 31-го тура Первой лиги, в котором «Балтика» сыграет с московским «Торпедо». Встреча закончится около 20:00.

Время отправления последней «Ласточки» с Южного вокзала перенесли на час. Так, 3 мая она отправится в 21:30, а прибудет в Светлогорск в 22:34. Обратно из приморского города электричка выедет в 22:50 и приедет в Калининград в 23:50. Поезда проследуют со всеми остановками.

«Пригородные поезда, отправляющиеся с Южного вокзала в 20:23, из Светлогорска — в 21:43, 3 мая курсировать не будут», — говорится в сообщении.

«Балтика» после 30-и матчей чемпионата с 66-ю очками занимает первое место в таблице. Отрыв от ближайшего конкурента, московского «Торпедо», составляет 12 очков, но они имеют игру в запасе. Следующий матч «Балтика» проведет как раз с «Торпедо» 3 мая. В этой встрече калининградцы могут досрочно стать победителями Первой лиги и официально вернуться в РПЛ. Матч пройдет на «Ростех арене» и начнется в 18:00 (0+).