Погода в Калининградской области 1 мая

В четверг, 1 мая, в Калининградской области ожидается прохладная погода без осадков при переменной облачности. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +15°C (ночью температура опустится до +6°C). Ветер синоптики обещают восточный, слабый, около одного метра в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 765 мм ртутного столба.

Прогноз на четверг, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также не обещает осадков ни в одном из муниципалитетов региона.

Восточнее Славска, Черняховска и Железнодорожного дневная температура будет наиболее комфортной — воздух там прогреется до +16°C. В полосе Мамоново-Калининград-Полесск всего на градус прохладнее, чем на востоке. На побережье традиционно для весны самые низкие температуры — на температуру выше +13°C там сегодня рассчитывать не стоит.

При этом ночью на море будет теплее, чем в Калининграде и на востоке области. В Светлогорске, Балтийске и Зеленоградске в это время суток ожидается до +5°C, а восточнее — не выше +3°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») также передаёт на 1 мая нежаркую погоду и облачность с прояснениями.

Утром температура в Калининграде будет в районе +7,4°C, днём она поднимется до +13,9°C, а вечером опустится до +11°C. В течение суток обещают влажность на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что сегодняшняя ночь была весьма прохладной: воздух на метеостанциях остыл до +2...+3°С.

«Сейчас запад области и Калининград укрыт слоисто-кучевой облачностью с прояснениями, по востоку региона — ясно. Сегодня нас ждет умеренный и спокойный день в ядре антициклона: воздух к обеду в Калининграде и области прогреется до +14...+17°С (на побережье +10...+14°С), переменная облачность и без осадков», — говорится в паблике метеорологов.