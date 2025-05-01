В «Храброво» начали привлекать студотряды к работе в аэровокзале и на аэродроме

Аэропорт «Храброво» начал привлекать студентов к работе на аэродроме и в здании аэровокзала. О том, что это первый подобный опыт в «Новапорт Холдинг», сообщила пресс-служба компании.

«Аэропорт „Храброво“ и Российские студенческие отряды запустили совместный проект по трудоустройству молодёжи, — говорится в опубликованном релизе. — Студотряды будут работать как в аэровокзале, так и на аэродроме. Студенты под руководством опытных специалистов помогут с регистрацией пассажиров и багажа, навигацией и технической работой на перроне».

Командир Калининградского регионального отделения студенческих отрядов Яков Лобойко рассказал, что российские студенческие отряды «уже много лет помогают обеспечивать комфортные путешествия для пассажиров в поездах дальнего следования».

«У нас большой опыт в этом. С увеличением потока туристов в Калининградскую область, уверен, что студенческие отряды смогут оказать существенную помощь сотрудникам аэропорта. А для студентов это новый опыт и возможность познакомиться с новой отраслью», — говорит он.

Чтобы записаться в студотряд, нужно заполнить форму на сайте трудкрут.com

В январе этого года гендиректор «Храброво» Александр Корытный сообщал, что во время пиковых нагрузок штат аэропорта намерены расширить в том числе за счёт студентов-практикантов. Корытный пояснял, что увеличение пассажиропотока даёт возможность открытия дополнительных штатных единиц.

«Это нормальная формула, она рабочая, и мы ей пользуемся, — объяснял Корытный. — И мы практикуем набор на сезоны. В этом году будем, наверное, привлекать и студентов в летнее время. Не на бесплатной основе. Мы будем им платить, обучать, но они будут помогать нам в эти пиковые нагрузки. Мы обратимся к университетам, к учебным заведениям, предоставим их студентам возможность пройти какую-то практику небесплатную в аэропорту».