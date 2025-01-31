Штат «Храброво» во время пиковых нагрузок намерены расширить за счёт студентов

Штат «Храброво» во время пиковых нагрузок намерены расширить за счёт студентов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время пиковых нагрузок штат аэропорта «Храброво» намерены расширить в том числе за счёт студентов-практикантов. Об этом журналистам сообщил его гендиректор Александр Корытный. Корытный пояснил, что увеличение пассажиропотока даёт возможность открытия дополнительных штатных единиц.

«Это нормальная формула, она рабочая, и мы ей пользуемся, — объяснил Корытный. — И мы практикуем набор на сезоны. В этом году будем, наверное, привлекать и студентов в летнее время. Не на бесплатной основе. Мы будем им платить, обучать, но они будут помогать нам в эти пиковые нагрузки. Мы обратимся к университетам, к учебным заведениям, предоставим их студентам возможность пройти какую-то практику небесплатную в аэропорту».

Корытный отметил, что ранее аэропорт уже прибегал к помощи студентов, часть которых впоследствии приходила на «Храброво» на постоянную работу.

Во время брифинга 29 января гендиректор аэропорта также сообщил, что летом 2025 года «Храброво» может принять на 35% больше пассажиров, чем в предыдущем рекордном сезоне.

Из-за значительного роста пассажиропотока в этом году аэропорт также собирается принять первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Boeing 747, имеющий четыре двигателя.

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