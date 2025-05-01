На фонтане у «Балтики» отремонтировали и усилили гранитное покрытие (фото)

В Калининграде к первомайскому открытию фонтанов отремонтировали и усилили гранитное покрытие у фонтана рядом со стадионом «Балтика». Об этом «Новому Калининграду» в четверг, 1 мая, рассказал директор МКУ «Калининградская служба заказчика» Александр Демешко.

«Мы пересмотрели изначальное решение по этим решёткам, — пояснил Демешко. — Раньше тут был гранит толщиной три сантиметра, который лежал на пластиковой решётке, теперь на этой решётке гранит толщиной пять сантиметров. Это нам позволит уйти от разрушения. Если, конечно, будут бить кувалдой, то разобьют, но самокаты они должны выдержать».

Кроме того, по просьбе заказчика подрядчик изменил форму сливных отверстий на плитах. До этого они были продольными, теперь круглые и небольшого диаметра.

«Подрядчик провёл эксперимент у себя на производстве и сказал, что теперь плиты крепче», — добавил Демешко.

Все работы, как уточнили в пресс-службе мэрии, были проведены по гарантии за счёт подрядчика.

Потрескавшиеся плиты летом 2024 года. Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

В сентябре прошлого года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что власти намерены обязать подрядчика отремонтировать по гарантии фонтан у стадиона «Балтика». Тогда де Дятлова отметила, что не считает потрескавшееся покрытие последствиями вандализма.

«Мы это трактуем как брак, брак при работе, — сообщила она. — И считаем, что в рамках гарантийных обязательств подрядная организация обязана за счёт собственных денежных средств устранить данные нарушения. Тем более летний период заканчивается, фонтан можно отгородить и сделать там работы по приведению его в порядок. С нашей точки зрения, неправильно использован конструктив, и нужно его менять».

Фонтан у «Балтики» открылся весной 2024 года. Работы на объекте выполнила компания «Гран-Мар и К». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамьи, разбили клумбы.