В Калининграде ограничивают движение электросамокатов на все майские праздники

В Калининграде ограничивают движение электросамокатов на все майские праздники
Фото: пресс-служба мэрии Калининграда
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Власти Калининграда приняли решение ограничить движение прокатных электросамокатов в центре города на все майские праздники. Об этом вечером 1 мая сообщила пресс-служба мэрии в своих официальных пабликах.

«На весь период майских праздников (с 14 часов 2 мая до 15 часов 9 мая) на многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию, — предупредили в горадминистрации. — А на время проведения репетиций Парада Победы и самого Парада, там будет запрещено даже передвижение на кикшеринговых самокатах.

А именно:

02.05.2025 — с 19.00 до 24.00

05.05.2025 — с 19.00 до 24.00

07.05.2025 — c 09.00 до 13.00

08.05.2025 — c 09.00 до 13.00

09.05.2025 — с 07.00 до 13.00».

Для удобства пользователей кикшеринговыми сервисами в мэрии выделили красным запретные зоны, на которые будут распространяться ограничения в указанный период«.

В конце марта этого года «Новый Калининград» рассказывал, что горвласти не намерены избавляться от прокатных самокатов, однако кикшеринговые компании ожидает ряд постоянных ограничений. Пользователи их услуг будут сталкиваться с запретными зонами, однако их расширение, как и общее снижение максимальной скорости самокатов, будет происходить постепенно.

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