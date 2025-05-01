В Калининграде ограничивают движение электросамокатов на все майские праздники

Власти Калининграда приняли решение ограничить движение прокатных электросамокатов в центре города на все майские праздники. Об этом вечером 1 мая сообщила пресс-служба мэрии в своих официальных пабликах.

«На весь период майских праздников (с 14 часов 2 мая до 15 часов 9 мая) на многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию, — предупредили в горадминистрации. — А на время проведения репетиций Парада Победы и самого Парада, там будет запрещено даже передвижение на кикшеринговых самокатах.

А именно:

02.05.2025 — с 19.00 до 24.00

05.05.2025 — с 19.00 до 24.00

07.05.2025 — c 09.00 до 13.00

08.05.2025 — c 09.00 до 13.00

09.05.2025 — с 07.00 до 13.00».

Для удобства пользователей кикшеринговыми сервисами в мэрии выделили красным запретные зоны, на которые будут распространяться ограничения в указанный период«.