Кнут и пряник для кикшеринга: как Калининград уживается с электросамокатами

Власти Калининграда не намерены избавляться от прокатных самокатов, однако кикшеринговые компании ожидает ряд ограничений. Пользователи их услуг также будут сталкиваться с запретными зонами, однако их расширение, как и общее снижение максимальной скорости самокатов, будет происходить постепенно. Параллельно в мэрии намерены сорвать ярлык самого раздражающего вида транспорта со средств индивидуальной мобильности. Подробности о том, как это будет происходить, во вторник, 25 марта, сообщили глава администрации Калининграда Елена Дятлова и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

В середине марта этого года Антон Романов уже рассказывал в эфире «Горпросвета», что прокаты электросамокатов будут вынуждены снизить максимальную скорость с 25 до 20 км/ч, а на улицах с повышенным пешеходным трафиком — до 15 км/ч (скорость будет падать автоматически). При этом сроки введения этих ограничений не обозначались. После оперативного совещания в минувший вторник Елена Дятлова решила провести среди журналистов опрос, какой транспорт вызывает у них больше всего раздражения — автомобиль или самокат. Далее она продемонстрировала со своего смартфона несколько заготовленных мемов, на которых пешеходы ругают самокаты в городе, переполненном машинами. Понаблюдав за произведённым эффектом, чиновница выступила в защиту средств индивидуальной мобильности и заявила, что дискуссия эта «ведётся столько времени, сколько у нас существует самокат».

«У нас жизненное пространство занимают не только самокаты, но и автомобили, — заявила Дятлова. — Да, нет у нас житья от самокатов, но сегодня мы пытаемся найти баланс в городе между пешеходами, владельцами автомобилей, самокатчиками и велосипедистами».

Чтобы места хватало для всех, в Калининграде продолжают работу по оборудованию выделенных полос для самокатчиков и велосипедистов. Иногда это происходит за счёт «разграничения потока на тротуарах», то есть «поджимания» пешеходов, а иногда «отщипывают» от проезжей части.

«Заходя с реконструкцией на улицы, либо строя новые, у нас происходит обязательное формирование выделенной полосы для движения средств индивидуальной мобильности», — в очередной раз заявила глава администрации.

Вместе с пряником применяется и кнут. В частности, в городе уже действуют зоны, где передвижение прокатных самокатов запрещено (запрет «жёстко зашивается в программное обеспечение») либо ограничено до 15 км/ч. При этом на электросамокаты, которые находятся в личном владении, этот запрет пока не удаётся распространить физически.

Прямо в ходе обсуждения с журналистами сотрудники горадминистрации решили включить в запретную зону памп-трек, который находится на пересечении проспекта Мира и улицы Красносельской, где подростки на электросамокатах регулярно мешают заниматься спортсменам, а также получили заявку на расширение этой зоны у «Дома искусств».

После многочисленных жалоб горвласти пошли и на разработанный совместно с областной прокуратурой парковочный запрет. Он заключается в том, что рядом с калининградскими школами самокатчикам теперь нельзя завершить сессию. Такие зоны в мэрии готовы обсуждать и далее.

«Электросамокат у нас можно использовать с 14 лет, — пояснила Дятлова. — Чтобы школьники, особенно младших классов, выходя из школы, не видели огромное количество самокатов и невольно не нарушали это правило, мы отрабатываем этот вопрос, как в Москве».

В конечном итоге город будет стремиться к тому, чтобы сессии можно было завершить только на специально отведённых для парковки точках (на текущий момент их определено 200). Пока большая часть парковок есть лишь на виртуальных картах, но в течение года, как сообщалось ранее, их намерены выделить визуально. Следующим шагом будет обучение искусственного интеллекта, зашитого в программное обеспечение кикшеринговых сервисов, пользованию новыми парковочными местами. Как отметила Елена Дятлова, переход к новой парковочной системе может быть внедрён уже в этом году, но может быть перенесен и на следующий — зависеть это будет от скорости отработки вопроса с операторами.

Помимо новых запретов, в Калининграде в отношении пользователей прокатных сервисов стали активнее применять штрафование. Антон Романов заметил, что за 2024 год их штрафовали 8106 раз.

«Заблокировано 1650 аккаунтов, — продолжил Романов. — Из них 150 аккаунтов — это непосредственно школьники. При этом школьники зачастую используют, как мы понимаем, не свой собственный аккаунт, а своих родителей».

Выявлять нарушителей, как уверяет Романов, можно и через телеграм-бот. То есть любой горожанин может сфотографировать нарушение и сообщить о нём оператору. Чиновник отметил, что этот телеграм-бот общий для всех городских прокатных сервисов. Параллельно с этим сами операторы фиксируют нарушения через собственные ревизионные службы.

В конце беседы Антон Романов сообщил, что озвученное ранее скоростное ограничение прокатных самокатов будет внедрено уже в этом году.

«Поверьте, все три оператора, которые сейчас работают на рынке, замотивированы в том, чтобы их транспорт был безопасным и чтобы жить по правилам совместно с городом. Поэтому задача по снижению скорости до 20 км в час на всю территорию города перед операторами стоит, и мы в этом году её достигнем» — заключил чиновник.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»