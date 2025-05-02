Первый этап подъёма пролёта ж/д моста через Преголю завершили

Первый этап подъёма пролёта ж/д моста через Преголю завершили
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Завершили первый этап пусконаладки подъемного механизма железнодорожного моста через Преголю в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Cпециалисты группы компаний Бамтоннельстрой-Мост произвели подъем пролетного строения на высоту 14 метров. Масса поднимаемой конструкции составила 830 тонн.

«Первый этап для предварительной проверки работоспособности всей подъемной системы и настройки тормозов был выполнен при помощи ручного привода. Затем были задействованы электрические приводы, установленные в машинных залах, расположенных в верхней части русловых опор. Подъем пролета нового моста осуществлялся в ночное время в период проведения железнодорожного «окна», — сообщил генеральный директор ООО «СК «Мостотрест», входящего в ГК Бамтоннельстрой-Мост, Евгений Надточий.

Отмечается, что на следующем этапе строители осуществят подъем пролета на высоту 24,9 метра.

Железнодорожный мост длиной 237,3 метра включает в себя четыре опоры, три металлических пролётных строения со сквозными фермами с ездой понизу. Центральный пролет является вертикально подъемным судоходным, обеспечивающим подмостовой габарит в разведённом положении 50 м х 28,0 м. Конструкция позволяет проходить под мостом по реке крупногабаритным судам, в том числе и мачтовым.


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