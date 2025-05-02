Володин: возможность оформить самозапрет на выдачу сим-карт появится 1 сентября

С 1 сентября 2025 года у россиян появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Такую возможность вводят согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству. Володин рекомендовал воспользоваться сервисом проверки количества номеров.

Закон о защите от кибермошенничества Госдума приняла единогласно в марте. Предусматривается, что при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана проверить, действительно ли клиент снимает средства по доброй воле, появится возможность сделать родственника или близкого человека уполномоченным для подтверждения перевода денег. При этом сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов и сервисов по поиску работы запретят использовать мессенджеры для информирования граждан.

С 1 апреля же вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, — не более 20 сим-карт.