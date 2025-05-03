В регионе выявили 12 лиц, которые вовлекали детей в употребление алкоголя

В регионе выявили 12 лиц, которые вовлекали детей в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Отмечается, что акция общественного контроля по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним проходила в регионе в течение двух месяцев. Для пропаганды ЗОЖ привлекли участковых полицейских, инспекторов ПДН, членов комиссий по делам несовершеннолетних, а также представителей общественных организаций. Во время акции в школах проводились классные часы. Беседы учителей и детей сопровождались демонстрацией тематических видеороликов. Профилактические мероприятия проводились и в муниципалитетах региона. Там распространяли печатную продукцию о вреде алкоголя и табака, организовывали тематические конкурсы плакатов и рисунков и проводили спортивные соревнования и викторины.

«Было проведено 387 рейдов, организована 201 проверка торговых точек и 186 мест массового скопления несовершеннолетних. <...> За продажу несовершеннолетним алкогольной продукции было составлено 15 протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 105 тысяч рублей. В ходе акции выявлено 12 лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции», — говорится в сообщении правительства области.