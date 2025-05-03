Жители Калининградской области пожаловались на отключение электроэнергии (дополнено)

Продолжение: «Россети Янтарь»: в Калининградской области восстановлено энергоснабжение

Жители Калининграда пожаловались на отключение электроэнергии в субботу, 3 мая. Света нет в нескольких районах города, а также в некоторых муниципалитетах региона.

Калининградцы сообщают, что обесточенными оказались Центральный район, Сельма, Октябрьский остров, Ленинский проспект и др. При этом на улице Багратиона, по словам очевидцев, свет есть, как и в Чкаловске. Об отключении электроэнергии сообщают также жители Большого Исаково, Черняховска, Пионерского, Светлого и других городов Калининградской области.

Администрация Пионерского округа в своём телеграм-канале написала, что в муниципалитете произошло масштабное отключение электроэнергии. Сейчас проблемой занимается аварийная бригада. Администрация Гусевского округа на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что аварийное отключение электроэнергии в ряде муниципалитетов произошло из-за срабатывания защиты на высоковольтной линии. Работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся. Правительство Калининградской области обещало дать разъяснения позднее.

Дополнено в 13:26

Компания «Россети Янтарь» в группе «Нового Калининграда» «Вконтакте» заявила, что причиной отключения стал сбой в работе генерирующего оборудования. «На объектах „Россети Янтарь“ технологических нарушений нет, сработала противоаварийная автоматика. Идёт включение оборудования, поэтапное обеспечение электроэнергией потребителей. В течение часа будут подключены все потребители», — говорится в сообщении. На калининградской ТЭЦ-2 «Новому Калининграду» сообщили, что сотрудники станции сейчас выясняют причину отключения электроэнергии.

Дополнено в 13:33

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале написал, что энергетики устраняют причины сбоя электроснабжения. Системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме. Электричество планируется полностью восстановить к 14:00.

Дополнено в 14:30

Как сообщили «Новому Калининграду» на ТЭЦ-2, авария не была связана со сбоем в работе генерирующего оборудования. Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале написал, что «штатно сработала противоаварийная автоматика. Параметры электроэнергетического режима уже приведены в нормативные значения».

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