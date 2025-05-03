«Россети Янтарь»: в Калининградской области восстановлено энергоснабжение

В Калининградской области восстановлено энергоснабжение. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе энергетической компании «Россети Янтарь».
«„Россети Янтарь“ завершили включение оборудования после сбоя в работе генерирующего оборудования в Калининградской области, электроснабжение потребителей полностью восстановлено», — говорится в сообщении компании.
При этом некоторые читатели «Нового Калининграда» утверждают, что в их районах электроэнергия отсутствует.Электроэнергию отключили в нескольких муниципалитетах региона 3 мая в районе 11.50. Калининградцы сообщали, что обесточенными оказались Центральный район, Сельма, Октябрьский остров, Ленинский проспект, район ул. Горького и др. Об отключении электроэнергии сообщали также жители Гвардейска, Немана, Черняховска, Пионерского, Светлого. По информации читателей, блэкаут не коснулся Московского района Калининграда.