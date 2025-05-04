Погода в Калининградской области 4 мая

Днём в воскресенье, 4 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +13°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +9°C. В центре и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) региона дневная температура составит +14°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +8°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). На территории всего региона ожидаются умеренные дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +7,6°C, днём поднимется до +10,2°C, а вечером опустится до +8,1°C. На протяжении всего дня прогнозируется западный ветер. Влажность — на уровне 85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о дождливом и холодном воскресенье.

«Днем всего до +9...+12°C, ночью и утром ожидаются дожди (местами сильные), днем облачно с прояснениями, также ожидаются локальные кратковременные заряды ливней (местами возможно с ледяной крупой), не исключены слабые грозы. Ветер преимущественно западный, умеренный (4-9 м/с), в порывах до 10-13 м/с, вечером на побережье в порывах до 14-16 м/с», — добавляют синоптики-любители. Кроме того, они опубликовали неофициальный конвективный прогноз: «Грозовое положение для южной и центральной части региона (Багратионовский, Правдинский, Гвардейский, Гурьевский, Черняховский, Полесский, Гусевский, Озерский рн), в том числе для Калининграда связано с вероятностью слабых локальных гроз в дневные и вечерние часы воскресенья без опасных конвективных явлений (шквалы до 13-16 м/с, ледяная крупа не более 0,5-1 см)».