Власти решили закрыть чат онкоцентра (дополнено) (исправлено)

Власти решили закрыть чат онкоцентра (дополнено) (исправлено)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Власти закрывают телеграм-чат «ОнкоЦентр39». Это решение они объяснили ужесточением действующего законодательства в отношении общения пациентов и медицинских работников через мессенджеры (ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации») с 1 мая. Информация об этом размещена в чате.

В чате также напомнили, что с 30 марта 2025 года изменился порядок работы с обращениями граждан. В соответствии с действующим законодательством электронное обращение должно быть направлено с использованием системы «Госуслуги».

«Также обращаем внимание родственников пациентов,что получить информацию о пациенте вы можете только при условии, что ваши данные указаны в письменном согласии пациента на разглашении врачебной тайны. В иных случаях мы вынуждены вам отказать, в соответствии со ст.13 ФЗ № 323 „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ от 21.11.2011г. Организационные моменты по работе онкоцентра можно уточнить через колл-центр 56-99-00», — добавили власти.

Отметим, что в чате онкоцентра состоят более 2 тыс. человек. В нём состояли руководство центра, заведующие отделений, главный внештатный онколог региона, а также главная и старшие медицинские сестры учреждения. «Вы можете задавать вопросы, касаемые прохождения лечения в онкоцентре вас и ваших родственников. Хотим обратить внимание, что наши врачи могут находится на приеме, на обходе или на операции, а потому ответ на ваш вопрос может быть дан не сразу», — писали в чате ранее.

Дополнено. Как сообщила Ольга Воронина, речь шла о закрытии чата «ОнкоЦентр39». Информация не касалась чата «Медицина 39». «Новый Калининград» приносит извинения читателям за ошибочную информацию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter