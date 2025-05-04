Власти решили закрыть чат онкоцентра (дополнено) (исправлено)

Власти закрывают телеграм-чат «ОнкоЦентр39». Это решение они объяснили ужесточением действующего законодательства в отношении общения пациентов и медицинских работников через мессенджеры (ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации») с 1 мая. Информация об этом размещена в чате.

В чате также напомнили, что с 30 марта 2025 года изменился порядок работы с обращениями граждан. В соответствии с действующим законодательством электронное обращение должно быть направлено с использованием системы «Госуслуги».

«Также обращаем внимание родственников пациентов,что получить информацию о пациенте вы можете только при условии, что ваши данные указаны в письменном согласии пациента на разглашении врачебной тайны. В иных случаях мы вынуждены вам отказать, в соответствии со ст.13 ФЗ № 323 „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ от 21.11.2011г. Организационные моменты по работе онкоцентра можно уточнить через колл-центр 56-99-00», — добавили власти.

Отметим, что в чате онкоцентра состоят более 2 тыс. человек. В нём состояли руководство центра, заведующие отделений, главный внештатный онколог региона, а также главная и старшие медицинские сестры учреждения. «Вы можете задавать вопросы, касаемые прохождения лечения в онкоцентре вас и ваших родственников. Хотим обратить внимание, что наши врачи могут находится на приеме, на обходе или на операции, а потому ответ на ваш вопрос может быть дан не сразу», — писали в чате ранее.

Как сообщила Ольга Воронина, речь шла о закрытии чата «ОнкоЦентр39». Информация не касалась чата «Медицина 39». «Новый Калининград» приносит извинения читателям за ошибочную информацию.