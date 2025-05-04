Полиция: фиксируются случаи звонков мошенников от лица «военной прокуратуры»

УБК МВД России фиксирует факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры. Они запугивают россиян тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам. Информация об этом размещена в телеграм-канале «Вестник Киберполиции».

«В целях избежания перевода в Украину находящихся на банковских счетах денежных средств граждан злоумышленники предлагают снять их и передать курьеру, чтобы последний поместил их для сохранности в специально открытую банковскую ячейку», — пояснили в ведомстве.

При получении такого звонка необходимо положить трубку, не передавать никому деньги или ценности, а также позвонить в полицию и сообщить о случившемся.