Погода в Калининградской области 5 мая

Днём в понедельник, 5 мая, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +10°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 761 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +9°С, ночью +6°С, возможен небольшой дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +13°С, ночью +2°С, без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура утром +6°С, днём +9°С, вечером +4°С. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. Влажность днём — 49%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник днём в Калининграде и области ожидается +8...+11°C, малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный (3-8 м/с). В ночь на вторник в Калининграде ожидается около 0...+3°C, на востоке региона до 0...-2°C, в прибрежной зоне +2...+5°C. «На уровне почвы по области заморозки до −2...-3°C», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 1 м.