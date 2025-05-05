В БФУ им. И. Канта изготовили футболки из ткани с охлаждающим эффектом

Команда стартапа «Тексхол», работающая на базе научно-образовательного центра «Полимерные и композиционные материалы «SmartTextiles» БФУ им. И. Канта изготовила демонстрационные образцы футболок из ткани с охлаждающим эффектом, сообщает пресс-служба университета. Разработчики полагают, что текстиль особенно заинтересует спортсменов и предприятия, где есть необходимость в спецодежде.



«Созданная стартаперами ткань имеет эффект кондиционирования — изделие сохраняет прохладу при повышении температуры воздуха и защищает от ультрафиолета. Кроме того, специальный состав обладает антибактериальными свойствами для предотвращения неприятного запаха после интенсивных тренировок, — отметили в пресс-службе. — В футболку также встроена NFC-метка, с помощью которой можно перейти на сайт стартапа и познакомиться с технологией подробнее».

По словам руководителя ООО «Тексхол», научного сотрудник НОЦ «Полимерные и композиционные материалы «SmartTextiles» Бориса Прядезникова, одежда из охлаждающей ткани обладает улучшенным рассеиванием тепла и обеспечивает терморегуляцию для комфортного пребывания в жарких условиях. Первая партия состоит из 15 футболок черного цвета с логотипом компании. Команда разработчиков, Борис Прядезников и технолог Алексей Шульгин, приступили к тестированию продукции.

Стартап «Тексхол» создан в рамках программы «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям и реализуется на базе НОЦ «Полимерные и композиционные материалы «SmartTextiles» при поддержке Стартап-студии БФУ.