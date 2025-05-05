На 5-8°C ниже климатической нормы: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт прохладная погода. Температура воздуха, как ожидают синоптики, опустится «на 5-8°C (а ночами — и более) ниже климатической нормы». Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в понедельник в прибрежной зоне ожидается сильный ветер (6-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с, в Калининграде в порывах до 12-14 м/с, по области умеренный (4-8 м/с). Днём в Калининграде и области +8...+11°C, малооблачно и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный (3-8 м/с)

Во вторник ночью в Калининграде около 0...+3°C, на востоке региона до 0...-2°C, в прибрежной зоне +2...+5°C. На уровне почвы по области заморозки до −2...-3°C, ночью и утром малооблачно и без осадков. Днём уплотнится облачность, после полудня возможен небольшой дождь, вечером вновь прояснится и без осадков. Днём +9...+13°C. Ветер утром и днём юго-западный, вечером переменный на западный/северо-западный, умеренный (3-8 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области 0...+2°C (местами до −1°C), в прибрежной зоне +2...+5°C, на почве местами заморозки до −1...-3°C, малооблачно и без осадков. Днём в прибрежной зоне +7...+9°C, в Калининграде и области +10...+12°C, переменная облачность и без существенных осадков (по области местами не исключены слабые кратковременные заряды дождя/крупы). Ветер северный/северо-западный, умеренный (4-9 м/с), на северном побережье в порывах до 12-14 м/с.

«На вторые майские, увы, существенных изменений в погоде не произойдёт и температурный фон скорее будет соответствовать середине марта, — отмечают синоптики. — С четверга по пятницу днём около +8...+11°C, на выходные может символически потеплеть до +11...+13°C. Вплоть до конца грядущей недели продолжится череда ночных заморозков, в четверг и пятницу воздух может остыть до суровых для мая −2...-4°C — в Калининграде и области могут быть побиты суточные рекорды минимальной температуры, ведь самые холодные прогнозы на грани абсолютного минимума нашего мая (-3,1°C)».

Во второй половине недели воздушная масса, как ожидается, будет неустойчивой, поэтому днём не исключены конвективные заряды крупы и дождя. Потепления, по информации метеорологов, не стоит ждать как минимум до середины мая.