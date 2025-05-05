На нанесение дорожной разметки для велополос в Калининграде выделяют 3 млн рублей

На нанесение горизонтальной дорожной разметки для велосипедных полос, разделения велосипедной и пешеходной дорожек на тротуарах в границах Калининграда планируют потратить 3 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Разметку традиционно необходимо нанести белой и жёлтой краской, в том числе вручную. Квадратный метр работ стоит от 170 до 1315 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.