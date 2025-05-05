Горвласти: 9 Мая по Преголе будет курсировать «Паром Победы»

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Одна из воинских частей Калининградского гарнизона анонсировала акцию «Паром Победы» на 9 Мая. Об этом сообщила городская администрация в своём телеграм-канале.

С 14:00 до 22:00 между набережной Музея Мирового океана и Рыбной деревней по Преголе будет курсировать паром с историческими знамёнами, участниками «Бессмертного полка», личным составом в исторической форме, группами разминирования и отделениями минно-розыскных собак, а также оркестром штаба Балтийского флота.

«В вечернее время плавсредство будет нести на себе Знамя Победы, также в программе заявлена имитация проделывания проходов на реке с применением пиротехники, поэтому во время салюта внимание не только на небо, но и на воду!» — отмечает мэрия.

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