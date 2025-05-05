СМИ: на празднование Дня Победы-2025 в России готовы потратить 1,5 млрд рублей

На празднование 80-летия Победы в России готовы потратить 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на совместное с проектом «Тендерскоп» исследование портала госзакупок.

Почти четверть из этой суммы приходится на Санкт-Петербург. Там власти опубликовали 63 закупки на общую сумму более чем в 350 млн руб. Самый дорогой тендер — 36,8 млн рублей. Эту сумму готовы потратить на украшение восьми районов Петербурга баннерами, флагами и знаменами Победы.

Москва по расходам на празднование Дня Победы-2025 оказалась на втором месте. Самая дорогая закупка там оценена в более чем 178 млн рублей. RTVI отмечает, что в 2020 году на 75-летие Победы московские власти потратили более 1 млрд рублей. Тройку регионов замыкает Московская область.

Далее регионы расположились так: Татарстан (103,7 млн рублей), ЯНАО (47,3 млн рублей), Ленинградская область (43,3 млн рублей), Коми (37,4 млн рублей), Краснодарский край (34,3 млн рублей), Липецкая область (31,5 млн рублей) и Ставропольский край (30,4 млн рублей). Данные о Калининградской области не приведены.

«Большая часть закупок в столицах и регионах относится к праздничному украшению населенных пунктов, организации выступлений различных ансамблей и коллективов, украшению мемориальных кладбищ, приведению в порядок стел и памятников героям Великой Отечественной войны. Более 25 млн руб. региональные власти выделяют на проведение фейерверков. Самый дорогой салют пройдет в День Победы в Воронеже и обойдется бюджету в 5 млн руб», — отмечает издание.

При этом есть в стране есть регионы, которые не опубликовали ни одной закупки, связанной с Днем Победы. В их число, согласно исследованию RTVI, вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, а также Амурская, Ивановская, Костромская, Белгородская, Магаданская и Рязанская области. Что касается поздравления ветеранов Великой Отечественной, на подарки и ремонт их квартир в 2025 году заложили 83,5 млн руб. по всей стране.