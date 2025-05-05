В Центральном парке Калининграда высадили 1000 кустов лаванды (фото)

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В Центральном парке Калининграда высадили 1000 кустов лаванды. Об этом сообщила Дирекция ландшафтных парков в своём телеграм-канале.

Кусты лаванды высаживали 10 человек. Работы заняли 10 часов. Саженцы предоставила хозяйка магазина комнатных растений и автор книг о растениеводстве Екатерина Кузнецова.

«Почему лаванда? — спросите вы. Дело в том, что клумбу разбили рядом с детской площадкой, на том месте, где когда-то стоял аттракцион. После него остался довольно неприглядная каменистая площадка с бедным грунтом, камнем и песком. Лаванда хорошо адаптируется к такой почве», — говорится в сообщении.

Фото: Дирекция ландшафтных парков

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