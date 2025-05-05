КЖД: о.п. Сельма переименовывается в честь легендарного летчика Челнокова

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С 7 мая к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остановочный пункт Сельма Калининградской железной дороги переименуют в честь легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Васильевича Челнокова. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Решение о переименовании принято по предложению администрации Калининграда, на официальном сайте которой было проведено голосование жителей города. Более половины участников опроса поддержали смену названия. Остановочный пункт находится на улице Генерала Челнокова и будет носить одноименное название», — отметили в КЖД.

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