КЖД: о.п. Сельма переименовывается в честь легендарного летчика Челнокова

С 7 мая к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остановочный пункт Сельма Калининградской железной дороги переименуют в честь легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Николая Васильевича Челнокова. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«Решение о переименовании принято по предложению администрации Калининграда, на официальном сайте которой было проведено голосование жителей города. Более половины участников опроса поддержали смену названия. Остановочный пункт находится на улице Генерала Челнокова и будет носить одноименное название», — отметили в КЖД.