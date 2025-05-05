Власти Калининграда не нашли подрядчика для озеленения ул. Сызранской

Власти Калининграда не нашли подрядчика для озеленения ул. Сызранской
Скриншот публичной кадастровой карты
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Торги на выполнение работ по компенсационному озеленению городских лесов в Калининграде в 2025 году признали несостоявшимися. На участие в закупке не было подано ни одной заявки.

Максимальная цена контракта составляла 8 181 041 рубль. Подрядчика искал комитет по финансам горадминистрации. Заявки на участие в торгах принимали с 23 апреля по 5 мая 2025 года. Работы, согласно техническому заданию, необходимо было провести с даты заключения контракта до 1 ноября 2025 года на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:19661 (ул. Сызранская). Посадка деревьев была запланирована на территории площадью 4,3 га. Посадить хотели 183 ели и 430 черешчатых дубов по 815 рублей за саженец возрастом не менее трёх лет.

В 2022 году на озеленение указанного земельного участка выделяли 13,6 млн рублей. Подрядчик должен был высадить 396 сеянцев черешчатого дуба, 132 — чёрной ольхи и 792 — обыкновенной ели. Единственным участником торгов стало ООО «Юнилэнд» из Нижнего Новгорода. Оно получило контракт, не снизив его начальную стоимость. Согласно информации портала госзакупок, исполнение контракта завершено. Заказчиком выступало МБУ «Городские леса».

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