Синоптики предупредили жителей региона о продолжительных ночных заморозках

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Ночные заморозки ожидаются в регионе до конца текущей — начала следующей недели. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Арктическая воздушная масса и выхолаживание в ночное время суток приведут к понижению температуры до 0...-2°С (а к середине недели возможно и до рекордных −3...-4°С) в Калининграде и области, на высоте почвы будет ещё холоднее. Заморозки маловероятны лишь в первой половине недели в прибрежной морской зоне (5-10 км от берега), хотя в середине недели и на уровне почвы их не стоит исключать и у берега», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник в Калининграде воздух остынет до 0...+2°C (на высоте почвы до −1...-2°C), по области (особенно на востоке) до −1...-2°C (на высоте почвы местами до −2...-4°C), заморозки маловероятны лишь в прибрежной зоне (+2...+5°C).

В ночь на среду в Калининграде и области до +1...-2°C (на высоте почвы до −3...-4°C), в прибрежной зоне вновь +2...+5°C.

В ночь на четверг в Калининграде и области до −1...-2°C (местами и в низменностях до −3°C), на высоте почвы местами до −3...-5°C. На побережье 0...+3°C (вероятны заморозки до −1...-2°C на уровне почвы).

«Предварительно, заморозки ожидаются вплоть до конца этой недели (а возможно и в начале следующей)», — предупреждают синоптики, напоминая о необходимости позаботиться о растениях.

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