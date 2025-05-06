Погода в Калининградской области 6 мая

Днём во вторник, 6 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +12°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/с.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°С, ночью +2°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +14°С, ночью −4°С, на всей территории области без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник утром ясно, днём и вечером облачно. Днём без осадков, вечером небольшой дождь. Температура утром +7°С, днём +12°С, вечером +7°С. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. Влажность днём — 54%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник ночью и утром ясно/малооблачно и без осадков. «Днём уплотнится облачность (облачно/облачно с прояснениями), после полудня, днем возможен небольшой дождь, вечером вновь прояснится, без осадков, — прогнозируют синоптики-любители. — Днем +9...+13°C. Ветер утром и днем юго-западный, вечером переменный на западный/северо-западный, умеренный (3-8 м/с)».