СК: в Калининграде рабочий получил травмы на строительном объекте, упав с высоты (фото)

Все новости по теме: Безопасность
Фото: СУ СК России по Калининградской области

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Днём 5 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы рабочим при строительстве автомобильной развязки на пересечении улицы Тенистая аллея и Большая окружная в Калининграде, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, рабочий субподрядной организации, выполнявший строительно-монтажные работы на данном строительном объекте, упал с высоты порядка 9 метров. С травмами 25-летний мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь».

По данному факту следственный отдел по Центральному району Калининграда организовал доследственную проверку. Произведён осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Центрального района Калининграда.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter