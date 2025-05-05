СК: в Калининграде рабочий получил травмы на строительном объекте, упав с высоты (фото)

Фото: СУ СК России по Калининградской области

В Калининграде следователи регионального управления Следственного комитета выясняют обстоятельства травмирования рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

«Днём 5 мая 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы рабочим при строительстве автомобильной развязки на пересечении улицы Тенистая аллея и Большая окружная в Калининграде, — говорится в сообщении. — По предварительным данным, рабочий субподрядной организации, выполнявший строительно-монтажные работы на данном строительном объекте, упал с высоты порядка 9 метров. С травмами 25-летний мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь».

По данному факту следственный отдел по Центральному району Калининграда организовал доследственную проверку. Произведён осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки контролирует прокуратура Центрального района Калининграда.