В Светлом разрешили построить цех по производству кормов для ценных пород рыб

В Светлом разрешили построить цех по производству кормов для ценных пород рыб
Скриншот публичной кадастровой карты
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Областные власти выдали разрешение на строительство цеха по производству кормов для ценных пород рыб в Светлом. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Разрешение выдали ООО «Биопромкорм» 24 апреля 2025 года. Документ действует до 24 февраля 2026-го. Строительство запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:18:040004:100 площадью 36611 кв. метров (пгт Волочаевское). Параметры здания не указаны.

Согласно данным открытых источников, учредителем компании «Биопромкорм» является Денис Кукаев, генеральным директором — Александр Кукаев. Основной вид деятельности ООО «Биопромкорм» — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, всего зарегистрировано 19 видов деятельности по ОКВЭД.

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