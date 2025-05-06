На Янтарном комбинате разработали сувенир «Вечный огонь» (фото)

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Фото: пресс-служба Калининградского Янтарного Комбината

К 80-летию Великой Победы специалисты экспериментального производства Калининградского янтарного комбината разработали специальный сувенир «Вечный огонь». Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Вечный огонь» изготовлен из балтийского янтаря и латуни. Янтарные детали вырезает запрограммированный специальным образом станок. Из самоцвета выполнены основание и пламя, а металл использован при создании пятиконечной звезды. Диаметр янтарного основания составляет 90 мм, а его толщина — 20 мм. В высоту сувенир достигает 60 мм. Общий вес солнечного камня в изделии — 72 грамма.

«Для того, чтобы „зажечь“ пламя, мы оснастили сувенир специальной подставкой, встроили плату, микроконтроллер и светодиод. Получилось очень красиво и символично. Это вклад ювелиров комбината в наш общий праздник — 80-летие Великой Победы», — рассказал начальник отдела экспериментального производства Калининградского янтарного комбината Александр Кузьмин.

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