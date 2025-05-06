Власти Калининграда выделяют более 9 млн рублей на систему оповещения граждан

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«Калининградская служба заказчика» готовится к поиску подрядчика для выполнения работ по установке системы специализированного звукового оборудования для возможности оповещения граждан на объектах благоустройства. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Приобрести планируют 14 усилительных устройств электронной сирены по 412 766 рублей за единицу, усилительно-коммутационный блок (564 266 рублей), 15 комплектов крепления на столб для навесных корпусов (по 4 176 рублей) и пульт управления (331 633 рубля). Работы по установке системы оценили в 2 590 634 рубля. Общий объём финансового обеспечения — 9 327 918 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

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