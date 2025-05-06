Погрузка на железных дорогах региона составила более 453 тыс. тонн с начала года

В январе-апреле 2025 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 45,6 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На магистрали было погружено 238,4 тыс. тонн жмыхов, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На железных дорогах погрузили также 91 тыс. тонн зерна (рост в 1,7 раз), 46,1 тыс. тонн строительных грузов (-4,2%), 38,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (рост в 3 раза), 9 тыс. тонн остальных продовольственных товаров. Грузооборот за четыре месяца составил 291,1 млн тарифных тонно-км. Если учитывать пробег вагонов в порожнем состоянии, то это 373,8 млн тарифных тонно-км.

«В апреле на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 119,4 тыс. тонн различных грузов. Грузооборот составил 70,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 91,7 млн тарифных тонно-км», — говорится в сообщении.