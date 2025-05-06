Погрузка на железных дорогах региона составила более 453 тыс. тонн с начала года

Все новости по теме: КЖД

В январе-апреле 2025 года погрузка на Калининградской железной дороге составила 45,6 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

На магистрали было погружено 238,4 тыс. тонн жмыхов, что на 40,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На железных дорогах погрузили также 91 тыс. тонн зерна (рост в 1,7 раз), 46,1 тыс. тонн строительных грузов (-4,2%), 38,3 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (рост в 3 раза), 9 тыс. тонн остальных продовольственных товаров. Грузооборот за четыре месяца составил 291,1 млн тарифных тонно-км. Если учитывать пробег вагонов в порожнем состоянии, то это 373,8 млн тарифных тонно-км.

«В апреле на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено 119,4 тыс. тонн различных грузов. Грузооборот составил 70,8 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 91,7 млн тарифных тонно-км», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter