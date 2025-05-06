Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о просьбе освободить его от должности. Об этом сообщило издание «Чечня сегодня».

Журналисты спросили главу Чечни о слухах о его отставке. «Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — рассказал Кадыров.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2007 года. Последнее переизбрание главы республики произошло в сентябре 2021 года. Тогда за него отдали 99,7% голосов при явке 94,42%. Срок полномочий Рамзана Кадырова истекает в 2026-м.