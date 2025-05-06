УФСИН заказывает 11 тонн маргарина «для нормального жизнеобеспечения граждан»

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Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Калининградской области ищет подрядчика для «поставки продуктов питания, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, — маргарина в рамках Государственного оборонного заказа». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Поставить необходимо 11 тонн маргарина. Максимальная цена контракта — 3 564 000 рублей. Заявки на участи в торгах принимаются с 6 по 14 мая. Итоги аукциона планируют подвести 16 мая. Контракт необходимо исполнить до 31 декабря 2025 года. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Согласно техническому заданию, маргарин должен быть твёрдым, со сроком годности не менее семи месяцев с момента получения. Кроме того, поставляемый товар «должен быть новым <...> и не обременён правами третьих лиц».

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