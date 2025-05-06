В апреле на территорию области ввезли более 1,4 млн импортных инкубационных яиц

В период с 1 по 30 апреля 2025 года на территорию Калининградской области ввезли более 1,4 млн импортных инкубационных яиц. Такие данные приводит региональное управление Россельхознадзора.

Как уточняется, всего поступило восемь партий из Турции и Чехии. Ввоз инкубационных яиц был осуществлён морским и автомобильным транспортом.

«Для исключения гриппа птиц и болезни Ньюкасла отобраны пробы, исследования в Калининградском филиале ФГБУ „ВНИИЗЖ“ показали отрицательный результат», — сообщили в Россельхознадзоре.