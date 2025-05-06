МВД перечислило приемы мошенников для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Сложные, многокомпонентные атаки мошенников в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, пишет ТАСС.

В числе наиболее популярных для получения кода авторизации — сообщения от имени маркетплейсов и службы доставки. Мошенники сообщают о доставке или посылке. Чтобы ее передать курьеру, нужно подтвердить личность. Еще одна схема — «коммунальные службы». «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Теперь, чтобы «привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код», — привели пример в УБК. На третьем месте схема мошенничества от имени медицинской организации. Аферисты сообщают человеку, что он записан на прием и нужно подтвердить личность, назвав код, который пришел по СМС.

Еще один предлог — сообщения якобы от «Почты России». Мошенники утверждают, что пришло заказное письмо, и нужно авторизоваться в чат-боте, чтобы можно было направить трек номер. На пятой позиции предлогов, которые используют мошенники для получения доступа к «Госуслугам», — образовательные организации. Например, человеку сообщают, что он не прошел аттестацию и будет не допущен к экзамену, однако можно пройти тест на сайте.